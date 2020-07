¿Qué significa soñar que caigo en un abismo? Estarías en peligro

Soñar que caes en un abismo es una de las pesadillas más frecuentes y la verdad es que su significado no es nada alentador. Aunque, podemos extraer algunas conclusiones que pueden ayudarnos en nuestra vida.

En la interpretación de los sueños no importa tanto el significado, sino lo que nosotros hagamos con él, es por eso que es bueno saber lo que está pasando con tu mente y cuerpo.

Soñar que caes en un abismo es una especie de presagio negativo, de mal augurio y, en todo caso, implica peligro. Al igual que ocurre cuando sueñas con una caída, por ejemplo, el abismo indica que algo se está desmoronando. Y ese algo puede ser tu trabajo, tu relación, tu familia o tu propia vida. Pero al fin y al cabo, no deja de ser un aviso para que puedas buscar una solución cuanto antes.

Este tipo de sueños no deja de pertenecer al grupo de sueños que te indican que una desgracia podría estar en camino. La sensación que te produce caer en el abismo no es únicamente de peligro o de riesgo, sino de temor, angustia, inseguridad y puede llegar hasta el pánico. Porque el abismo no tiene fin; pero tu pesadilla sí.

Aún tienes tiempo de reaccionar. Si tu vida tal y como la conocías está a punto de desaparecer, es el momento de vivirla como siempre has querido hacer. Si tienes muchas preocupaciones por tu familia, pareja o en el trabajo, es hora de reaccionar y mirar qué esta mal para corregirlo, nunca es tarde. La vida es una y hay que vivirla plenamente.

No caigas, levántate y recupera tu vida

Revisa las bases sobre las que se asienta tu trabajo, tal vez un despido no sea tan mala idea porque ahora podrás buscarte un trabajo que te llene. Revisa los cimientos de tu relación de pareja, porque puede que estés con ese hombre o mujer por miedo a estar [email protected] En tu vida renovada encontrarás el amor de verdad. Y revisa también tus relaciones familiares, porque tal vez te una a tu familia un sentimiento de culpabilidad que no te deja ser tú [email protected]

