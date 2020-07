Hallan huesos y tejidos de mamut bien conservados en un lago del ártico ruso

Un grupo de criadores de reno han hallado restos de mamut lanudo bien conservados en el lago Ártico Pechenelava-To, cerca de la aldea de Seyakha, situada en la norteña península rusa de Yamal, según se aprecia en una serie de fotografías difundidas este miércoles por medios locales.

Los autores del hallazgo subieron a la superficie los restos del animal prehistórico, entre ellos parte del cráneo, la mandíbula inferior, varias costillas y el fragmento de una pata con los tendones bien conservados. Para evitar que se deteriorara, conservaron el hallazgo en el agua.

Teenage woolly mammoth with soft tissues intact found on Yamal peninsula. Scientific expedition on way to retrieve remains of Ice Age giant https://t.co/37oOe9leHv pic.twitter.com/3JQdQ0XjPo

— The Siberian Times (@siberian_times) July 22, 2020