¿Por qué se negó la petición para detener a Jacobo Bucaram Pulley?

La tarde de este miércoles 22 de julio se envió la petición de detención para Jacobo Bucaram ya que este tendría relación con la compra y venta de insumos médicos ilegales en plena emergencia sanitaria. Sin embargo, el juez José Miguel Torres la negó.

Según Torres, no se atiende la petición de ordenar la detención para fines investigativos porque no consta en la documentación de la Fiscalía, entre otras, suficientes elementos para decidir si se formula o no una imputación.

A través de un oficio detalló que: primero "se debe escuchar al investigado a través de una versión, debiendo notificarlo en su domicilio o su lugar de trabajo, por cualquier medio, pues si bien la investigación tiene el carácter de reservada, no lo es para la persona a quien se investiga”.

Por la venta ilegal de medicinas también están investigados Dalo Bucaram, su hermano Michel y Gabriela Pazmiño (esposa de Dalo). La Fiscalía informó que se ha solicitado que se formule cargos en contra de otras 11 personas vinculadas.

La fiscal Claudia Romero, quien lidera la investigación, fue quien solicitó la orden detención contra Jacobo. Él habría entregado unos USD 321 000 a dos procesados por presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada, falsificación y uso de documentos falsos.

Jacobo Bucaram aún no tiene un abogado, sin embargo, en Twitter mencionó que no ha salido del país, que es víctima de linchamiento mediático de algunos medios de comunicación y que “el que nada debe, nada teme”.

