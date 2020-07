"Fui al supermercado y cuando regresé, mi mami no estaba": contó la hija de Martha Moreno, desaparecida en Quito

Martha Cecilia Moreno Galárraga, de 74 años, está desaparecida en Quito desde el 24 de junio de 2020. La última vez que fue vista, según versiones de sus familiares, fue entre las 11:30/12:00 y abordó un taxi en los exteriores del conjunto 'La Granja', sector San Gabriel, norte de la ciudad. En ese momento, la señora vestía chompa, pantalón y zapatos de color negro.

"Desde que comenzó la pandemia, mi mami se quedaba en casa y yo me encargaba de hacer las compras. El día en que desapareció yo fui al supermercado y cuando regresé, mi mami no estaba. Me demoré un lapso de 40 minutos", contó a este diario Pilar Monge, hija de Martha Moreno.

Según su relato, no había presentado problemas ni discusiones con su madre; más bien tienen una buena relación."Esto es importante decirlo: yo tengo una excelente comunicación con mi mami. Siempre hemos sido muy unidas", aclaró Monge.

La denuncia ya fue ingresada y está siendo atendida por las autoridades. "La Fiscalía y la Dinased me han ayudado desde el primer día. Lamentablemente no hay rastro de mi madre", agradeció.

Monge asegura que la versión de una vecina del conjunto es que la señora Moreno abordó un taxi. Sin embargo, no ha sido comprobada ya que "lamentablemente no hay cámaras de seguridad ni del ECU 911 en la calle donde vivimos", mencionó.

Agregó que en el tiempo en que ella fue a comprar: su madre salió de la casa, conversó con una vecina y habría abordado un taxi. De hecho le extraña que su madre haya salido y no tiene conocimiento a dónde pudo haber ido. "Estamos desesperados porque no sabemos si este taxi era de una línea o un 'pirata"".

Parte de las labores de búsqueda de Martha está la difusión en redes, medios de comunicación y su familia ha conversado con el presidente de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis, para que vía WhatsApp comparta la foto con el gremio. "Hacemos lo humanamente posible para encontrar a mi mamá. Hasta hemos buscado en albergues y ancianatos públicos y privados".

La familia de Martha la describe como una mujer, tranquila y prudente. Estaba jubilada y con la pandemia se vio obligada a estar en confinamiento -como todo mundo- ya que estaba acostumbrada a salir sola y con sus hermanas. "Estaba entristecida, sin embargo es una mujer saludable y no padece de demencia", aportó Monge.

Quienes tengan información pueden comunicarse a los números: 0982413960 o al 1800335486.

Temas relacionados:

En video: