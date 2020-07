¿Qué sanción recibió la mujer que escupió a vigilante cuando le pidió ponerse la mascarilla?

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer escupió a un vigilante porque le pidió que usara la mascarilla. Este hecho ocurrió en las afueras de un conjunto residencial de Antioquia, Colombia.

Según testigos, el guardia hacía su trabajo en una unidad residencial. La mujer quería entrar al edificio donde vive, pero llevaba su mascarilla sin cubrir la boca y nariz, así que el vigilante le solicitó que lo usara correctamente.

La mujer en lugar de aceptar la solicitud, escupió al trabajador como se ve en el siguiente video.

“Esa persona dice que no cree en el virus. Me agrede, me empuja, me escupe la cara para que me infecte, poniendo en peligro mi vida y en riesgo la integridad”, relató Óscar Pérez a medios locales.

La mujer en cuestión decía que no creía en el coronavirus.

¿Cuál es la sanción?

Según el inspector de Policía del municipio de Bello, Sebastián Montoya, a la mujer se le impondrá una multa por “incumplir las órdenes en cuanto al uso del tapabocas” (USD 265,91).

Además “se le va a imponer otro comparendo por escupir al celador, que no solo constituye una contravención sino un delito penal" (USD 128,27)