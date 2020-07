"Estoy desmoralizado": ecuatoriano residente en Italia ha dado positivo al COVID-19 15 veces

"Estoy desmoralizado. El sueño sigue siendo abrazar a mi esposa y mis dos hijos pronto", fueron las palabras de Milko Mieles, ecuatoriano residente en Italia que ha dado positivo al COVID-19 15 veces. Aunque ya no tiene síntomas, en las pruebas PCR sigue teniendo el virus.

Desde el 17 de abril de 2020, el hombre de 49 años se mantiene en cuarentena en el centro de Linate, dirigido por la Cruz Roja Italiana, sin poder salir o ver a sus seres querido. Sin embargo, aseguró a Corriere Della Sera que en ese sitio encontró una segunda familia compuesta por voluntarios y personal de salud.

"Es el récord de pruebas positivas que lo clavan en la estructura establecida cerca del aeropuerto de Milán: no tiene más síntomas, pero siempre es contagioso", reza la publicación del medio italiano.

Mieles, por ser asintomático, puede contagiar a otras personas. Por tal razón debe permanecer aislado. “Veo a los demás que se marchan, pero yo me quedo aquí. Estoy asintomático, pero el virus no se quiere ir, ya se ha convertido en mi amigo”, indicó.

El ecuatoriano vive en Italia, país que al inicio de la pandemia fue uno de los más golpeados. "El tiempo pasa lentamente aquí. En la mañana camino por el jardín, siempre solo (..) Luego leo las noticias por teléfono, veo televisión, hago videollamadas con mi esposa, que no he visto en tres meses", declaró al referido medio.

Mieles comentó además que se ha aislado mucho y que hasta cerró su cuenta de Facebook, porque "no podía soportar que me preguntaran si ya estaba curado: era un dolor tener que decir siempre que no". También dijo que su salud mental se ha visto afectada, ha llorado durante semanas y ha tenido que hablar con un psicólogo.



Mieles y su familia viven en Ferrara, hace ya 10 años. Él y su esposa se contagiaron. A comienzos de mayo ella recibió el permiso especial para regresar a su ciudad, en cambio el hombre debió quedarse para guardar cuarentena.

Italia registró diez muertos por coronavirus en las últimas veinticuatro horas, así como 306 nuevos contagios, la mayor subida desde mediados del mes de junio, según datos confirmados hoy por el ministerio de Salud.

En total, Italia ha registrado 245.338 personas infectadas con el coronavirus desde que se detectara el primer caso, el 21 de febrero pasado.

