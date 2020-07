¡Atentos! Desde esta noche rigen nuevas medidas en 14 provincias de Ecuador 

Desde las 21:00 de este jueves 23 de julio entran en vigencia nuevas medidas aprobadas por el Comité Nacional de Operaciones de Emergencia (COE). El objetivo es combatir la indisciplina que ha propagado el COVID-19.

¿En qué provincias?

Pichincha

Carchi

Imbabura

Cotopaxi

Bolívar

Tungurahua

Chimborazo

Cañar

Azuay

Loja

Santo Domingo de los Tsáchilas

Esmeraldas

Morona Santiago

Zamora Chinchipe

La ampliación de restricciones incluye la prohibición de reuniones de 25 personas y ampliación del toque de queda en las provincias en mención desde las 21:00 hasta las 05:00 del siguiente día.

Estas medidas apelan a que toda la ciudadanía respete las normas de distanciamiento.

Están prohibidas las reuniones sociales y fiestas. No olvide que es indispensable y obligatorio usar siempre la mascarilla. Está prohibido consumir alcohol en espacios públicos. No salga de casa si no es necesario. El lavado de manos con frecuencia es una clave. En caso de presentar síntomas sospechosos, consultar al 171.

Desde hoy, las restricciones vigentes en #Quito se aplican en cantones que están en #SemáforoEc🚦amarillo, de 14 provincias. 🟡 𝗧𝗼𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 de 21h00 a 05h00

🟡 𝗣𝗿𝗼𝗵𝗶𝗯𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 de 25 personas#TuSeguridadNuestraPrioridad pic.twitter.com/MBxsHRUioc — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) July 23, 2020

Cifras de COVID-19 en Ecuador

Hasta hoy, se contabilizan 5.439 personas fallecidas, 78.148 contagios, más de 119.000 ciudadanos multados por irrespetar el toque de queda, más de 9.800 sancionados por segunda infracción de toque de queda y 1.328 detenidos por incumplimiento del Decreto 1017.

