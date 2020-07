Médicos públicos dejarían de trabajar por falta de pagos

El viceministro de Salud, Javier Solorzano, en una entrevista con Contacto Directo, habló sobre la crisis sanitaria que vive el país y en este momento Quito por el COVID-19. Ante también la crisis económica que se vive, alrededor de 3.500 médicos públicos podrían dejar de trabajar por la falta de pagos.

Se le consultó al funcionario sobre 3.500 galenos que han prestado sus servicios al Ministerio de Salud y que pueden renunciar, debido a una falta de pagos, Solorzano recalcó que la caja fiscal se ha visto afectada. "No solo vivimos una crisis sanitaria, también vivimos una crisis económica, la caja fiscal se ha visto afectada, y debemos agradecer, el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Ecuador para buscar recursos y asignarnos a nosotros, el problema es que tenemos una caja fiscal con problemas de fondo", mencionó.

Ante eso, el viceministro de Salud dijo que sí se ha pagado a una gran parte de médicos: "hay grupos que se han pagado hasta el 30 de junio, no es que no se ha pagado, probablemente no todos han recibido su salario, pero se ha pagado a un gran grupo, el segundo elemento es la baja de la producción que estuvo paralizado en el país, ya que del impuesto se asigna el dinero para el sector público, entre ellas al Ministerio de Salud". explicó.

Sobre el aumento de contagios y pruebas de Covid-19

Se le consultó sobre una escasez de pruebas de COVID-19 y el funcionario mencionó que se usan estas inteligentemente: "es importante tener pruebas, la primera la prueba rápida y la segunda la PCR, todas están disponibles, no como todos que dicen que deberían ser millones, pero hay lo que hay, y lo estamos aprovechando de manera inteligente".

Solorzano mencionó que los contagios siguen aumentando porque las personas infectadas se mueven. "Los contagios siguen en aumento, pero conocemos la velocidad de transmisión, el virus no se mueve solo, se mueve porque el contagiado se mueve, 54% que sabían que estaban contagiados, y aún así se movían".

