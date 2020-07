Estados Unidos: sismo de 7,8 en Alaska fue captado en videos

Un potente sismo remeció el martes por la noche la Península de Alaska, y se emitió una alerta de tsunami que hizo huir a los residentes a terrenos elevados antes de que se cancelara la alerta sin registrar olas peligrosas.

El terremoto de magnitud 7,8 se produjo el martes a las 23:12, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se detectó a una profundidad de 28 kilómetros (17 millas), mayor de la estimada en un principio. El epicentro se situó en el mar, 105 kilómetros (65 millas) al sur-suroeste de Perryville, Alaska.

El temblor provocó una alerta de tsunami para el sur de Alaska, la Península de Alaska y las Islas Aleutianas, que se canceló el miércoles de madrugada, unas dos horas después. En videos compartidos en medios sociales se oían las sirenas de emergencia mientras los vecinos seguían las recomendaciones de evacuar.

Sirens blasting. Sounds of helicopters in the air. Everyone waiting the 12:05 impact time. #tsunami #Alaska pic.twitter.com/mBZmvssLQz

— Timothy Daugherty 🇺🇸 ❼ (@TheCoastiemater) July 22, 2020