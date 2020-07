Hombre escaló un hospital para acompañar a su madre hasta que ella murió de COVID-19

La historia de Jihad Al-Suwaiti se viralizó por una fotografía que dio la vuelta al mundo. El joven palestino escaló todos los días las paredes del hospital donde había sido ingresada su madre con COVID-19.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs

— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 18, 2020