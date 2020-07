¡Ataque a enfermero! Quemaron su casa y robaron su auto en Argentina

Una situación que parecería inimaginable, lamentable sucede en algunos países de Latinoamérica. Se trata de agresiones contra el personal de salud- sí por quienes están salvando vidas-. Un ataque contra un enfermero que se estaba recuperando de COVID-19 por parte de sus vecinos sucedió en Neuquén, Argentina.

La víctima fue Daniel Porro, un enfermero que se contagió en su lucha contra el virus. Realizó la respectiva cuarentena y tratamiento. Su recuperación fue rápida.

Todo iba bien hasta que llegó el día de regresar a su trabajo, fue agredido por un grupo de personas. Lo pegaron tanto que terminó en el hospital. Sin estar conformes con eso quemaron su casa y robaron su auto.

"Me encuentro atravesando una situación de extrema violencia contra mi persona por haber tenido Covid-19″, citado por Infobae.

Sus vecinos le decían “ándate porque sos un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como vos acá en el barrio (…) Me golpearon por todos lados entre varias personas, y todavía no me recupero. Perdí el conocimiento y quedé en el hospital”, narró el enfermero.

Se está investigando el caso para dar con los culpables de este acto que ha encedido la indigación de varias personas.

Hasta el momentos, las autoridades locales investigan los hechos para identificar a los culpables de tal violencia.

