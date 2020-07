Arcsa se pronuncia sobre el dióxido de cloro

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), se pronunció sobre el dióxido de cloro, ante las distintas peticiones de varios sectores para aprobar productos de uso medicinal que incluyan dicho compuesto químico:

Al momento, Arcsa asegura que no ha recibido ninguna solicitud para aprobar productos relacionados con el dióxido de cloro como posible tratamiento del COVID-19.

También subraya que a nivel mundial, ninguna Agencia de Regulación Sanitaria ha aprobado productos de dióxido de cloro para prevenir o tratar casos de COVID-19.

[Comunicado Oficial]📜@Arcsa_Ec informa a la ciudadanía sobre el Dióxido de Cloro. Más información en https://t.co/qQIPPs3AL6 🇪🇨 pic.twitter.com/7w1hESsClj — Arcsa Ecuador (@Arcsa_Ec) July 18, 2020

Aclara que en caso de ingresar solicitudes de obtención de Registro Sanitario para medicamentos con principio activo dióxido de cloro, se deberá presentar ante la Arcsa "los estudios científicos que validen la calidad y eficacia del producto. Además de sustentos farmacocinéticos, farmacodinámicos y farmacológicos del medicamento".

"El dióxido de cloro NO es un producto que provenga de un conocimiento ancestral (obtenido a partir plantas, animales, minerales (…) El dióxido de cloro es un producto de síntesis química", reza un comunicado.

Asimismo recomienda a la ciudadanía, "no consumir ni distribuir productos que contengan dióxido de cloro y estén considerados como tratamiento para COVID-19".

La agencia sugiere a la ciudadanía, "no adquirir medicamentos o dispositivos médicos a través de redes sociales o plataformas de comercio virtual, ya que no son espacios autorizados para el expendio de estos productos y no aseguran calidad, seguridad e inocuidad".

Arcsa reitera su compromiso permanente de precautelar la salud de la ciudadanía, por lo que hace un llamado para evitar la automedicación y el uso, comercialización o distribución de productos sin registro sanitario ecuatoriano.

