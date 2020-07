Prisión preventiva para 13 nuevos procesados por delincuencia organizada en el caso del Hospital de Pedernales

La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, formuló cargos contra el legislador Eliseo A. y doce personas más, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. La Fiscal General expuso treinta y tres elementos de convicción, entre documentales y periciales, que determinarían la existencia del delito imputado.

En el delito habrían participado –de manera concertada– el asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Eliseo A.; Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Jean B., exasesor de Daniel M.; además de Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O. y Esteban A.

Para sustentar la formulación de cargos, Salazar presentó las conversaciones (audios y textos) a través de chats de WhatsApp, que evidenciarían la existencia de esta estructura y la relación de los procesados entre sí.

Según la investigación de Fiscalía, la estructura organizada se dedicaba a cobrar, direccionar réditos económicos y realizar las respectivas maniobras de gestión que requería la organización, para mantener su operatividad.

La Fiscal General del Estado solicitó prisión preventiva contra los trece nuevos vinculados, para asegurar su presencia en la audiencia de juicio. El juez nacional Marco Rodríguez acogió el pedido de Fiscalía y les dictó prisión preventiva a todos, la retención de cuentas y la prohibición de enajenar bienes por un monto de 8 millones de dólares.

Además, dispuso que la Policía Nacional localice y detenga a los procesados Jorge J., Mario O., Esteban A. y Eliseo A.

