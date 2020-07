El volcán Cotopaxi cubierto de hielo hasta sus faldas este 16 de julio

Quito amaneció despejado este jueves 16 de julio luego de varios días de intenso frío, lluvias ocasionales y niebla. Hoy salió el sol y el cielo estuvo despejado. Por eso se pudo ver al hermoso volcán Cotopaxi que estuvo cubierto de hielo hasta sus faldas.

En redes sociales decenas de usuarios publicaron fotos del volcán que está cubierto de hielo por completo. Esto se debió a las bajas temperaturas que se registraron en la madrugada en la provincia de Cotopaxi y en Pichincha.

Featured Art of the Day: "Cotopaxi Volcano Sight from Street". Buy it at: https://t.co/lt1i0BTTsO pic.twitter.com/Nj7qLBT1wY

— Ricardo Ontaneda (@RicardoOntaneda) July 16, 2020