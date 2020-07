Niño salvó a su hermana de un perro: Vengadores reaccionaron de esta manera

Enfrentarte a un perro no es nada fácil, sin duda necesitas de coraje y descartar que nos saldrás ileso de sus ataques. Esas ideas no pasaron por la mente de un niño de seis años que salvó a su hermanita del ataque de un can y ahora su historia se volvió viral, los Vengadores reaccionaron.

Como un verdadero superhéroe, así fue catalogado Bridger Walker, que terminó con una centena de puntadas en su mejilla producto del ataque del perro. El niño estuvo a punto de perder un ojo, pero como él lo digo después de salvar a su 'hermanita': “sí alguien tenía que morir, era yo”.

Thor, Capitán América y Hulk no dudaron en reaccionar a la heroica acción del infante. A continuación, te compartimos los mensajes de cada uno de los actores que interpretaron a estos personajes para Marvel Studio y la increíble saga de Avengers.

Chris Evans (Capitán América)

“Amigo, eres un héroe. Lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado… Tu hermana es muy afortunada de tenerte como hermano mayor, tus padres deben estar muy orgullosos de ti. Voy a conseguir tu dirección y voy a enviarte el escudo auténtico del Capitán América, porque amigo, te lo mereces. Sigue siendo el hombre que eres, necesitamos personas como tú”

Chris Hermsworth (Thor)

“A pesar de tener solo seis años, nos enseñó cómo tener coraje y fortaleza en las dificultades y el peligro”.

Mark Ruffalo ( Hulk)

“Las personas que anteponen a los seres sanos de los demás son las personas más heroicas y reflexivas que conozco. Realmente respeto y admiro tu coraje y tu corazón. El verdadero coraje no es dominar a las personas o luchar contra ellas o caminar como un tipo duro. El verdadero coraje es saber lo que es correcto hacer y hacerlo incluso cuando pueda terminar lastimándote de alguna manera”.

Al parecer no necesitas la gemas del infinito, un traje o el martillo del hijo de Odín para oder demostrar ser un verdadero héroe.

Para más temas relacionados, revisa lo siguiente