Exintegrante de Bersuit y Fito Páez murió de frío en la calle

Raúl Pagano, exintegrante de la banda argentina Bersuit Vergarabat y extecladista de Fito Páez, entre otros artistas, murió el 15 de julio por un cuadro de hipotermia, solo y en la calle. Esto sucedió en Pinamar, cuando se registraron bajas temperaturas en la provincia de Buenos Aires.

La exesposa del músico habló en una radio local y dio detalles de la vida de Pagano, quien vivía en una situación de calle desde hace muchos años. El músico, que se desempeñó como tecladista de las primeras formaciones de Bersuit Vergarabat, fue encontrado inconsciente en un predio ubicado en Constitución y De las Totoras, pero no pudieron reanimarlo en el hospital.

Sus problemas de adicciones lo llevaron a alejarse de su trabajo, familia y amigos. Hasta que terminó viviendo en las calles de Pinamar, donde muchas personas y vecinos no sabían quién era ese hombre que solía deambular por las calles.

“Llevaba la música en las venas, era muy inteligente y talentoso, pero cuando estaba en un estado de alcohol o de sustancias se tornaba peligroso estar cerca de él”, relató Claudia, su ex pareja, al portal Pinamar Diario. “Vivía siempre en su realidad paralela. Era una persona muy difícil de ayudar”, agregó la mujer, muy dolida por la pérdida del padre de sus dos hijos.

Claudia recordó el pasado musical de Pagano. "Fue tecladista varios años de la Bersuit Vergarabat, hizo algunas cosas con Fabiana Cantilo, con Fito Páez. Fue también conocido en un evento que se hizo en Parque Centenario en homenaje a Walter Bulacio. Era tecladista, pero a la vez tocaba todos los instrumentos".

Su ex pareja contó que hasta el año '92 estuvo trabajando en la industria musical. Los último que hizo fue ser parte del disco de la Bersuit Y punto. Claudia no sabe exactamente cómo el músico llegó a instalarse en las calles de Pinamar. "No sé cuantos años hace que vivía en la calle. Perdió su casa en Villa Crespo y empezó a tocar fondo. Tampoco pudo sostener la vida musical", dijo.

Hace unos 15 días Pagano había estado internado, pero Claudia no está autorizada a dar detalles. "No puedo hablar muchas cosas, porque sé que la mamá realizó una denuncia para que se investigue la causa (de la muerte)", cerró Claudia y agradeció a diferentes iglesias e instituciones que siempre trataron de ayudarlo.

