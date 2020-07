Joven instala escuela bajo un árbol para ayudar a niños sin internet

Una adolescente de 16 años tomó la iniciativa de instalar una escuela improvisada debajo de un árbol en uno de los barrios más humildes de Guayaquil. Se llama Denisse Toala y está ayudando a los niños de bajos recursos que no han podido asistir a las escuela por falta de internet en sus hogares debido a la pandemia del COVID-19.

Toala ayuda a unos 40 niños del barrio Realidad de Dios, al norte de Guayaquil, donde muy pocas personas cuentan con conexión a internet. Debajo del árbol reciben clases y también pueden jugar al fútbol adultos y menores.

Regresamos a Monte Sinaí para entregar libros a los estudiantes y una tablet a Denisse Toala, cumpliendo la promesa de ayudar a esta joven y ejemplar docente, para que planifique sus clases y siga ayudando a los niños de su comunidad. Trabajamos por días mejores. pic.twitter.com/uQXM6r5tIa — JORGE ACAITURRI (@JorgeAcaiturri) June 10, 2020

En una entrevista con Reuters, Denisse dijo que el COVID-19 ha perjudicado mucho a la educación y a las personas de bajos recursos. "Ellos tienen derecho a acceder a la educación", dijo la adolescente en referencia a todos los niños que están yendo al gran árbol a recibir sus clases. En ese lugar se ha colocado pizarras, carteles didácticos y reza un cartel que dice “Aprender para Enseñar”.

“Hay cosas que yo no entiendo y lo que es tecnología yo no entiendo. No hay Internet, no hay señal y mis hijos hubieran perdido el año (escolar) sino es por el árbol y la profesora”, dijo la madre de uno de los alumnos de la jovencita.

En marzo del 2020, las escuelas, colegios, institutos y universidades cerraron sus puertas debido a la pandemia y se vieron obligados a impartir las clases en línea. Muchos niños no han podido acceder a esta nueva educación.

