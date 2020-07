Javier Altamirano, Alcalde de Ambato, informó que dio positivo a COVID-19

Javier Altamirano, Alcalde de Ambato, informó la noche de este domingo 12 de julio que dio positivo a COVID-19. Lo hizo mdiente un video publicado en Facebook.

"Mediante pruebas certificadas de PCR y tomografía (de pulmones) se confirmó que me encuentro contagiado de COVID-19 en un grado leve y sin síntomas", dice el funcionario.

En ese sentido, Altamirano aseguró que cumplirá los protocolos respectivos y el aislamiento domiciliario correspondiente. "Me ausentaré físicamente de las calles, que han sido mi oficina desde que comenzó esta pandemia", mencionó.

También recalcó que mediante teletrabajo seguirá monitoreando y garantizando que todas las dependencias municipales laboren de manera adecuada.



"He dispuesto efectivizar recursos, tanto económicos como humanos para contar con equipos mínimos laborando", con el objetivo de beneficiar a las personas.

"El compromiso de seguir con fe y misión para sacar adelante a todos los ambateños, no he descansado y no pienso bajar la guardia. Espero lo mismo de ustedes ambateños", aseveró.



La ciudad de Ambato se encuentra en semáforo amarillo. Hasta ayer registró 1.051 casos positivos de coronavirus, según el reporte del Ministerio de Salud Pública.

