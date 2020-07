Fiscalía pide vincular a asambleísta Eliseo Azuero a red de corrupción en Hospital de Pedernales

La Fiscalía solicitó vincular al asambleísta Eliseo Azuero, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI) a la instrucción fiscal que se sigue contra el exlegislador de Alianza PAIS, Daniel Mendoza, dentro de la red de corrupción en Hospital de Pedernales.

La mañana de este lunes 13 de julio Azuero compareció ante las autoridades -mediante videoconferencia- por la existencia de una grabación de conversaciones entre él y Mendoza. El parlamentario dijo que la única relación que mantenía con Medoza era profesional y dijo desconocer sobre el audio. "No sé de lo que me hablan", señaló.

La audiencia se realizará el viernes 17 de julio próximo y se sumará a la vinculación solicitada por la fiscal general Diana Salazar hace una semana de doce personas más a la instrucción fiscal que inicialmente se definió de 90 días, pero que una vez se den pasará a tener un plazo máximo de instrucción de 120 días.

A Mendoza y otros exfuncionarios del Servicio de Contratación de Obras (Secob) se los acusa de integrar una estructura de corrupción para ejecutar obras de construcción, como la del fallido Hospital de Pedernales, en Manabí.

Pablo C., Danny C., Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O., Esteban A. son los nombres de quienes hacen parte de la lista de personas a vincular.

Hasta el momento son seis los procesados en este caso, incluido Daniel Mendoza.

