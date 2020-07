En Twitter se ha hecho viral la historia de esta joven. Papá hizo altar a su hija para que le fuera bien en un examen, pero parecía un arreglo fúnebre.

Se trata de una estudiante en España que estaba a punto de presentar un examen para ser aceptada en la universidad. Ella estaba muy preocupada y emocionada por lo que significaba este paso en su vida.

Entonces, su padre quiso "echarle una mano" con ayuda divina. Pero se le fue la mano.

Su padre puso en una parte de la sala un arreglo florar con una cinta con el nombre de la joven. También puso su foto y varias velas.

Dice ella que apenas se despertó se asustó, pensando que se trataba de un sueño.

"Me he asustado, recién levantada…" dijo.

Entonces la joven decidió poner la foto en Twitter y de inmediato empezó a recibir mensajes de la gente.

Muchos de los comentarios son de burla y otros le escriben "paz en su tumba" como un sarcasmo hacia la joven.

mi padre ha puesto el salón así para que me salga bien selectividad pero parece que me he muerto pic.twitter.com/OrV0qjDK1Y

— es mi foto del dni no os rayeis (@celiiamr) July 7, 2020