Miley Cyrus presume su figura y baile con su novio Cody Simpson

Miley Cyrus y Cody Simpson, su pareja, muestran su romance en las redes. Así como su coordinación al dejar ver que están colaborando en bailes de Tik Tok.

Justamente en las cuentas oficiales de Tik Tok, la intérprete de Mother’s Daughter subió un video. Esto ocurrió el pasado domingo y ella destacó. Pues se mostró bailando junto a Simpson una espectacular rutina de baile al ritmo del éxito de los 90 Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) de C+C Music Factory.

El video deja ver que la pareja, que han pasado juntos la cuarentena y en octubre cumplirán un año de relación, danzando felizmente bajo un ardiente sol a la orilla de la lujosa piscina de su hogar.

Estos dos famosos han destacado por mostrar una química y conexión. Sin embargo, las miradas se las robó la cantante de 27 años. Pues presumió su tonificada figura en un diminuto bikini de un vibrante color azul mientras mostraba su talento para el baile.

Además, la cantante no perdió la oportunidad de alardear de su mullet rubio, su rostro sin maquillaje y su cuerpazo con el pequeño y escotado bañador que dejó al descubierto su abdomen plano. Por otro lado, Simpson no se quedó atrás y se exhibió sin camisa y con un par de shorts negros mientras se ubicaba detrás de su amada.

"Si no podemos volver al trabajo… volvamos al WERK @codysimpson”, compartió en el video de Tik Tok que fue copiado y compartido por los usuarios en Instagram.

