La familia debió soportar el dolor de la pérdida y la ineficiencia de las entidades responsables. El drama de una familia que debió permanecer con un cadáver 25 horas dentro de su casa.

Con el cadáver 25 horas

Cerca de 25 horas debió esperar la familia de Héctor Riveros a que las entidades responsables recogieran el cadáver. Tras la pérdida del abuelo de la casa, los familiares se enfrentaron a los olores y la descomposición natural del cuerpo.

Según El Tiempo, la familia Riveros ha sido golpeada por el coronavirus. En este caso debió enfrentarse a la pérdida del abuelo, que se contagió y antes de ser trasladado a un centro asistencial falleció.

De acuerdo con la publicación la prueba de COVID-19 se la hicieron al señor Riveros el 2 de julio.

"En ese momento su esposa ya estaba hospitalizada, pero él no porque sus síntomas eran leves. Los resultados llegaron el jueves pasado en la mañana con un diagnóstico confirmado para el nuevo coronavirus y a partir de entonces el hombre de 91 años comenzó a empeorar en su estado de salud, con una dificultad enorme para respirar", reveló el medio.

A las 2:15 a.m. falleció y desde ese momento inició el viacrucis para lograr que las entidades responsables dieran respuesta. Se comunicaron con el 123, la EPS y la Secretaría de Salud.

Hasta las 9:00 a.m llegaron a la casa unos representantes de la IPS, registraron el fallecimiento y envolvieron el cuerpo en plástico.

Les anunciaron que después vendría otra entidad a recoger el cuerpo. Pero, al parecer un error en la plataforma retrasó todo el proceso.

“La empresa Health & Life EPS no solo no cargó el registro a la plataforma, sino que no atendió nuestras llamadas y requerimientos ni dio respuesta alguna. Y mientras tanto el cuerpo de don Héctor en una habitación. Vamos a interponer una queja contra ellos”, afirmó en diálogo con El Tiempo un miembro de la familia.

