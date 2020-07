Ser Bachiller es reemplazado: ¿Cómo será el nuevo examen para entrar a la universidad?

Varias universidades están participando para la elaboración del nuevo examen para ingreso a la universidad, según el anuncio realizado por el líder de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán.

El examen para postular a instituciones de educación superior será voluntario y solo quienes quieran aplicar a la educación pública tendrán que hacer la evaluación de acceso.

Además, explicó, será un examen que no va a ser necesario para obtener la nota de grado, es decir, no tiene nada que ver con la nota para graduarse del colegio. La evaluación va destinada para medir las habilidades, más no los conocimientos memorísticos, que necesita un joven para acceder a una universidad.

"Se va a diseñar un examen que sea equitativo, evidentemente tendrá las cuatro áreas de conocimiento que tenía el examen anterior, pero un examen que será más equitativo en el sentido que, insisto, evalúe las capacidades de los jóvenes para trascender con éxito en la Educación Superior", apuntó Albán.

"Estamos trabajando en un nuevo y mejor examen. Tenemos dos opciones: presencial o un examen en línea. Hoy nos estamos inclinando hacer un examen en línea y entiendo que este tiene desafíos, temas de conectividad de acceso que estaremos atendiendo en su momento", concluyó.

Según la Senescyt, cuatro universidad son parte del proceso de validación de las preguntas: Politécnica Nacional, PUCE, Universidad Central y ESPE.

Los campos que se evaluarán son los mismos que en el examen anterior: matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales. Pronto publicarán temario.

Sin embargo, entre el lunes 13 y miércoles 15 de julio se deberán habilitar las cuentas para las personas que hayan participado en procesos anteriores de este tipo, que obtuvieron cupo y no lo utilizaron por razones justificadas.

De igual manera, del 26 de julio al 02 de agosto se ha planificado el periodo de inscripción para todos los jóvenes que van hacer el nuevo examen de acceso a la educación superior. Se estima, según el titular de la Senescyt, que se tome este examen a finales de agosto.

