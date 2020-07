Álvaro Noboa no sería candidato en las próximas elecciones y revela sus motivos

A través de un video colocado en su redes sociales, el empresario ecuatoriano Álvaro Noboa descartó ser candidato para la Presidencia de Ecuador en las próximas elecciones.

"Pese a que el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante esta listo para poder participar en las elecciones… parece que la sombra de la corrupción, del fraude, del narcotráfico siguen envolviendo al Estado del Ecuador", indicó.

Es por ello que Noboa indicó que "esperará a que llegue el momento en que sea el pueblo ecuatoriano el que decida las elecciones".

Alvaro Noboa, empresario ecuatoriano y candidato cuatro veces a la presidencia / Internet

"Ya fui elegido Presidente"

El empresario ha sido candidato a la Presidencia de Ecuador por cinco ocasiones. En 1998 se postuló por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).

Luego, en 2002, 2006, 2009 y 2013 por su extinto Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (Prian) que luego se volvió a inscribir como Adelante Ecuatoriano Adelante.

"Ya fui elegido Presidente en 1998 y en el 2006; pero no me entregaron el poder, por lo tanto, percibo claramente como hombre inteligente, que van a hacer que se repita el 98, se repita el 2006 y no respetar la voluntad popular".

Álvaro Noboa indicó que aunque el país necesita mucho de su ayuda. "(El Ecuador) no puede salir adelante mientras todo el pueblo ecuatoriano no entierre a los corruptos, no entierre a los narcotraficantes y no entierre al sistema electoral que hace tanto daño al país".

Ecuatorianos; ciudadanos del mundo, hoy me dirijo a ustedes para darles un informe de cómo van las cosas en el Ecuador y… Posted by Alvaro Noboa on Thursday, July 9, 2020

Por eso, aunque he tenido un apoyo masivo y me siento muy agradecido, un pedido de todo un pueblo para que lo gobierne… voy a esperar a que llegue el momento en que sea el pueblo ecuatoriano el que decida las elecciones, el que decida cambiar las estructuras corruptas, el que decida acabar con el narcotráfico.

Noboa indicó que continuará sirviendo al Ecuador y a los ciudadanos del mundo en sus problemas de pobreza, educación, salud y en todo lo que pueda ayudar porque "ama a los ecuatorianos, a los ciudadanos del mundo, amo a Dios porque siempre me bendice y me orienta".

