Aprobado en primer debate ordenanza que propone suspensión de la Revisión Técnica Vehicular este 2020

Durante la sesión del Concejo del Metropolitano de Quito de este 9 de julio de 2020, se aprobó en primer debate una ordenanza que propone, entre otras cosas, la suspensión de la Revisión Técnica Vehicular este 2020.

Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad, detalló que el proyecto de ordenanza pretende prorrogar la validez del certificado de la Revisión Técnica Vehicular del 2019 al 2020. De esa forma, este año no se realizará ese trámite.

"El Municipio no puede cobrar un valor por su servicio que no brinda", dijo Guarderas. En esa línea explicó que quienes ya cancelaron el costo de la Revisión Técnica Vehicular, pero por la pandemia no realizaron el trámite, deben recibir una "nota de crédito (de la Agencia Metropolitana de Tránsito) para hacerla válida en el proceso de 2021″, apuntó.

Esta propuesta de ordenanza tuvo el apoyo de concejales y esperan que sea aprobada en el segundo debate. La idea del proyecto, además, tiene el objetivo de salvaguardar la salud de los quiteños.

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Juan Manuel Aguirre, aportó que la ordenanza también busca evitar las aglomeraciones en los Centro de Revisión Vehicular.

El Concejal @santiguarderas, presidente de la Comisión de Movilidad, presenta al @ConcejoQuito la propuesta de la Ordenanza Metropolitana Reformatoria para el DMQ, relacionada con el servicio público de revisión técnica vehicular para el año 2020.#ConcejoAbiertoQuito pic.twitter.com/AjnmYp3bvY — Concejo de Quito (@ConcejoQuito) July 9, 2020

También recordó que los vehículos de transporte público y comercial sí deberán cumplir con el trámite para garantizar la seguridad vial y el bienestar de los pasajeros.

De su lado, el procurador Dúnker Morales aceptó la propuesta, aunque aclaró que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) señala que el Municipio no puede cobrar por un servicio que no brinda.

Lea en otros temas:

En video: