Naya Rivera, actriz de Glee, desapareció mientras nadaba en un lago

La actriz y cantante de 33 años, Naya Rivera, conocida por su papel en la serie de televisión "Glee", desapareció en un lago de California mientras nadaba en un lago. Había alquilado un bote con su pequeño hijo. Sin embargo, la prensa local de Estados Unidos menciona que posiblemente haya muerto ahogada.

Esto sucedió ayer 8 de julio, Rivera junto a su hijo de 3 años se dirigieron al lago Piru, condado de Ventura. Más tarde, después de que la embarcación no fue devuelta a la hora programada, el personal de la empresa de alquiler de botes empezó a buscar a los visitantes y encontraron solo al menor. El pequeño estaba dormido en la lancha con su chaleco salvavidas, por lo que alertaron a las autoridades.

Ventura Sheriff’s office confirms the missing person is Naya Rivera. The search will continue at “first light” pic.twitter.com/U7AkMQLO4C — Rebecca Lewis (@bexlewis361) July 9, 2020

El jueves se montó un operativo de búsqueda y rescate sin éxito, por lo que fue suspendido por la noche. A horas de la mañana de este jueves 9 de julio, se reanudó. Informes preliminares dicen que, el niño dijo que su madre se fue a nadar y no regresó más.

Actress Naya Rivera has now gone missing after swimming in a lake with her 4-Year-Old Son in California pic.twitter.com/qdZUlR6bzh — Complex Ambition (@ComplexAmbition) July 9, 2020

Naya Rivera interpretó a Santana López y a Rachel Calvado en las series 'Glee' y 'CSI: Miami', respectivamente. También participó en otras series y películas. El miércoles, horas antes de su desaparición, la actriz publicó en sus redes sociales una foto con su hijo y un mensaje que decía: "Solo los dos".

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

