Otto Sonnenholzner renuncia a la vicepresidencia

El vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner Sper, de 37 años, renunció a su cargo este martes 07 de julio del 2020 luego de 18 meses. Así lo anunció en una cadena nacional que fue emitida a las 08:30. En redes sociales ya corrían rumores de esta situación.

Esta función la desempeñaba desde diciembre del 2018 cuando reemplazó a María Alejandra Vicuña. Fue elegido por la Asamblea Nacional en una terna en la que participaba junto a Nancy Vasco y Agustín Albán. Sonnenholzner fue el tercer vicepresidente que tuvo el periodo de Lenín Moreno, luego de Jorge Glas y Vicuña.

En cadena nacional, Sonnenholzner inició diciendo que hace algún tiempo ha meditado una "difícil decisión", agradeció al presidente Lenín Moreno por la oportunidad y detalló sus acciones en la Vicepresidencia de la República "con eficiencia y austeridad", añadió que queda pendiente un acuerdo por la Seguridad Social.

"Si quieren llamar campaña a resolver los problemas de la gente, háganlo", dijo en su mensaje a la nación. Además dio un resumen de todas las actividades que realizó en sus 18 meses de mandato y sobre todo recalcó sus acciones en el tiempo de pandemia del COVID-19.

"Lo mencioné que cuando sienta que el cargo ya no significa servir, me iré como llegué: Saldré de aquí como entré, con la frente en alto y de la mano de mi esposa", recalcó Sonnenholzner. Además confirmó que renunció a todos los beneficios de ser vicepresidente como protección y sueldos vitalicios.

Otto Sonnenholzner no confirmó si su renuncia se debe a que participe como candidato a la Presidencia en las elecciones que por ahora se mantienen para el 7 de febrero del 2021. Pero dijo: "Haré este servicio desde fuera de la vicepresidencia para comprobar que no hacemos esto con fondos públicos". Hace 5 días (2 de julio) mencionó, en Cuenca, de un "camino electoral", aunque anticipó que no necesariamente sería él quien participe en los comicios.

Ahora, al gobierno le corresponderá enviar una nueva terna a la Asamblea Nacional para designar.

