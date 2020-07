COE Guayaquil: "Si el examen da un IGM positivo, el viajero no podrá embarcarse"

El COE cantonal de Guayaquil resolvió, sobre los pasajeros que se realicen el examen en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que si el resultado de la prueba rápida cualitativa da un IGM positivo, el viajero no podrá embarcarse.

Para retomar el vuelo, el viajero deberá realizarse una prueba PCR confirmatoria que muestre un resultado negativo.

SE EXIGIRÁ PRUEBA HASTA EL 21 DE JULIO

Hasta el 21 julio próximo Guayaquil exigirá a los pasajeros de vuelos nacionales que vengan desde Quito la prueba de COVID-19, desde el lugar de origen del vuelo.

Así lo ratificó el COE Cantonal en su sesión semanal.

De acuerdo a la autorización emitida por el COE Nacional para aplicar la medida, los pasajeros deberán cumplir con los siguientes parámetros:

-Podrán viajar los pasajeros que tengan una prueba PCR o cuantitativa negativa, realizada en laboratorios autorizados hasta 72 horas antes del abordaje.

-Quienes no tengan estas pruebas, podrán hacerse pruebas rápidas en laboratorios autorizados o en los puntos habilitados en los aeropuertos, hasta con 24 horas de anticipación al día y hora de vuelo.

-Si el resultado de la prueba rápida cualitativa da un IGM positivo, el viajero no podrá embarcarse hasta que se realice una prueba PCR confirmatoria que muestre un resultado negativo.

-Si la prueba rápida cualitativa indica solamente control / test, y no indica IGM e IGG, un resultado de test positivo anulará la posibilidad de embarque del viajero, hasta que se realice una prueba PCR confirmatoria que muestre el resultado negativo.

-Este requisito permanecerá en vigencia hasta el 21 de julio 2020. A partir de esa fecha las pruebas serán aleatorias en el puerto de origen de embarque.

-Las empresas concesionarias de Quito y Guayaquil coordinarán la toma de pruebas en conjunto con las autoridades sanitarias y municipales.

