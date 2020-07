Abraham Muñoz dice desconocer que Daniel Salcedo usaba su identidad para salir del país

Esta mañana, Abraham Muñoz -entrenador de Daniel Salcedo- acudió a la Fiscalía del Guayas para rendir su versión dentro la investigación por fraude procesal. Esta pretende esclarecer un intento fallido de huída del país, en una avioneta que se estrelló en Tumbes, Perú.

Salcedo habría intentado falsificar la identidad de Muñoz, para abandonar Ecuador junto a Jocelyn Mieles y otros acompañantes.

Ante ello, Muñoz aseguró a los medios que desconoce que Salcedo usaba su identidad para salir del país. "Me sorprende ver en redes sociales que aparecen mis datos y cosas que yo no he permitido", dijo.

Además, Muñoz aclaró que conoce a Salcedo como alumno. "Yo lo entrenaba a él en el gimnasio. Tuvimos una amistad por medio del entrenamiento y lo que son situaciones deportivas ", dijo.

También mencionó que desconocía sobre los negocios de Salcedo, quien es procesado por peculado en hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Dentro del caso de presunto fraude procesal está vinculado Salcedo, quien tiene orden de prisión preventiva y Mieles, quien porta un grillete electrónico y debe presentarse periódicamente en la Fiscalía.

La semana pasada, Luigi García, defensor de Salcedo, explicó que no se realizó la toma de versión a su cliente. Según él, porque su estado es crítico y supuestamente sufriría de delirios. Esta diligencia correspondía al caso de presunto lavado de activos.

Temas relacionados: