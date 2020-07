Fabricio Villamar habla de su carné de discapacidad y de la pensión alimenticia de su hijo

El asambleísta Fabricio Villamar publicó un video en su cuenta de Twitter para referirse a su carné de discapacidad, el vehículo que adquirió y de la pensión alimenticia de su hijo. Además, pidió disculpas a las personas que se sienten defraudadas al conocer que posee el documento y realizó la importación del auto.

Villamar explicó que hace 25 años tuvo un accidente que dejó secuelas en su espaldas y que lo mismo sucedió hace 14 años en un accidente de moto. Agregó que paulatinamente ha tenido pérdida en su capacidad auditiva.

"Las personas que me conocen lo saben y que me toca poner subtítulos en las películas aunque sea en español y saben que me giro para escuchar cuando hablan", dice en el video.

Sin embargo, recién el año pasado decidió tomar la decisión de sacarse el carné de discapacidad. "No es la mejor decisión que yo haya tomado. Lo hice y me demoré por un tema de negativa a la autoaceptación de que mi cuerpo no es el mismo de antes. Estas condiciones me han disminuido".

Señaló que al obtener el carné de discapacidad realizó la importación de un vehículo, específicamente de una camioneta de 23.500 dólares, según él. "Por la cual he pagado adicionalmente los impuestos que la Ley requiere y los costos necesarios para la entrada al Ecuador", dijo.

El Legislador aclaró que "no es un vehículo de lujo (…) es una camioneta de trabajo porque yo tengo un servicio agrícola; para esto se la importó".

Pensión alimenticia de su hijo

Por otro lado se refirió a que en las redes se ha difundido relacionado a la pensión alimenticia de su hijo. "Se ha ventilado lo del incidente de aumento de la pensión alimenticia de mi hijo".

Alegó que en este caso paga alrededor del 56% de su remuneración, "lo que incluye el acuerdo y el valor que tengo que pagar", dijo al tiempo en que mencionó que su hijo tiene una discapacidad igual que él.

También pidió una disculpas a las personas que han creído en él y a "aquellos que se sienten defraudados, que necesitaban una explicación. No se si podamos recuperar la confianza".

Es por ello que pidió al Ministerio de Salud que se le realice una reevaluación de sus condiciones físicas a fin de obtener el marco de legalidad de lo que el asambleísta ha hecho.

Villamar apuntó que seguirá en el ejercicio de sus funciones como asambleísta y continuará fiscalizando.

