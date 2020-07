Andrés Guschmer: “El trabajo, unión y solidaridad es lo que levanta a Guayaquil”

Uno de los rostros más visibles en la lucha contra el coronavirus en Guayaquil ha sido el concejal Andrés Guschmer, quien -desde mediados de marzo, en la época más dura de la pandemia para la urbe- entró en acción en dos frentes complejos.

En entrevista con diario Metro, Guschmer sostiene que “haber previsto las necesidades alimenticias por la emergencia, fue uno de los aciertos de la Alcaldesa Cynthia Viteri pues si íbamos a pedirle a la gente que se quede en casa, lo básico era que tengan para alimentar a su familia. Por eso el trabajo en este aspecto fue inmediato”.

En cifras del Municipio de Guayaquil, desde el 16 de abril solamente el Plan Puerta a Puerta ha atendido a 883.335 personas.

Además resalta el trabajo de otras acciones civiles, fundaciones e iniciativas como “Unidos Por Guayaquil”, mentalizada por Guschmer y que contó con el apoyo de más de 30 reconocidos artistas, periodistas y deportistas nacionales e internacionales como Antonio Valencia, David Villa, Pico Mónaco, Carlos Vives, Sebastian Yatra, Nacho, Chechu Bonelli, Martin Liberman, Adal Ramones, Edgar Vivar, Alejandra Jaramillo, Gaby Díaz, Francisco Pinargotti, entre otros.

“Lo que busqué siempre fue motivar a la empresa privada a sumarse con la donación de alimentos y, posteriormente, a cientos de personas que desde cualquier lugar del mundo podían hacer su aporte a unidosporguayaquil.org”, dice Guschmer.

Siendo más crítico pero “sin renconres”, asegura que:

“No dudo que el gobierno central debe haber tenido buenas intenciones pero sus acciones no fueron proporcionales a lo que necesitábamos. Aquí, el Vicepresidente fue el único que se fajó en la calle a la par de lo que hacíamos diariamente con la Alcaldesa y los directores municipales. Por eso me causaba asombro ver cómo muchos criticaban, queriendo culparnos de la emergencia que se vivió y del número de muertos. Jamás podrán saber el dolor y terror que se vivió esas semanas en cada barrio de la ciudad”, señala el Concejal.

Para terminar, le preguntamos si esta experiencia acrecienta sus ganas de seguir escalando políticamente en el servicio público, a lo que Guschmer sentencia:

“Yo realmente no soy político y no necesito una bandera o bancada para ayudar. Lo he hecho desde hace 20 años que estoy en los medios y en distintas fundaciones".