El calvario de los turnos y la espera para quienes desean obtener el carné de discapacidad

Tras develarse el supuesto mal uso del carné de discapacidad, primero por implicados en la trama de corrupción en un Hospital del IESS de Guayaquil y luego por asambleístas que habrían utilizado este beneficio en la compra de vehículos, ciudadanos quisieron compartir sus historias de cuán complicado es obtener este documento en algunos casos.

Yolanda G. contó la historia de su padre, Alonso G., quien hace 7 años fue diagnosticado con cáncer de pulmón terminal y, por lo avanzado de su enfermedad, ya no era posible su movilización.

"Un año pasé en trámites y turnos en varias instituciones hasta obtener el documento", dijo. Yolanda indica que tras obtener el diagnóstico en el Hospital Militar acudió por un turno al Centro de Salud de La Magdalena para iniciar el trámite. "Solo para averiguar cómo se realiza el trámite para obtener el carné tuve que sacar turno", dijo.

La cita le fue dada para un mes después. Al ser atendida, le indicaron que debía movilizar a su padre hasta el centro médico para la evaluación. "Les dije que no podía ir con mi padre por su estado de salud. Me respondieron que debía llevarlo. Así que tuve que tomar otro turno para el siguiente mes y entre cuatro personas tuvimos que movilizarlo", dijo.

"Mi padre tenía en ese entonces 81 años y cuando tuvo la cita médica para su evaluación nos hicieron esperar una hora y media para ser atendidos. El tanque de oxígeno que llevaba ya casi se nos estaba terminando", recuerda.

Yolanda indica que para la revisión, le indicaron que debían estar presentes el médico general, la trabajadora social, psicólogo y enfermera, pero como solo asistió uno de los especialistas tuvo que sacar otro turno.

Para el trámite, los cuatro especialistas debían estar presentes y solo se daba turno para este fin los martes en la tarde.

A eso se añaden otros exámenes de visión y audición a los que Alonso G. tuvo que acudir en otro centro médico porque en el dispensario no contaban con los equipos, según se lo manifestaron.

Luego, "pidiendo de favor al doctor y tras una espera de 3 meses, logramos que el médico haga la visita médica en casa para su última evaluación porque mi papá ya no podía movilizarse. Cuando lo logré, me dijeron que tengo que sacar otro turno porque se van a reunir los especialistas para ver si el caso de mi papá califica o no como discapacidad. Pasó otro mes y me dieron un turno para conocer que aceptaron el trámite, de ahí tomé otro turno para recoger los resultados".

Tras un año, Yolanda obtuvo el carné para su padre, con un grado de discapacidad de 83%.

En otro caso, Olga G. cuenta que su madre Clemencia V., fruto de un fuerte accidente que tuvo en su juventud donde se vieron afectadas sus manos, a sus más de 80 años ha perdido la movilidad en ellas. Por ello decidió iniciar con el proceso para obtener el carné de discapacidad. En su trámite se demoraron ocho meses, entre turnos y especialistas que analizaron su caso.

"Al inicio no le querían evaluar porque decían que eso no era considerado una discapacidad, pero al revisar que efectivamente no podía utilizar sus manos, la evaluaron con un 76% de grado de discapacidad", indicó.

Más casos en redes sociales

En redes sociales, Alejandra (@mailezar) periodista de la provincia de Esmeraldas, hizo pública su historia en redes sociales.

Luego de un ataque epiléptico que dejó clínicamente muerta a mi hija, tuve que peregrinar entre el #Conadis y el #MSP para conseguirle un carnet de discapacidad para que pudiera ser incluida en el colegio que le negaba el pase de año por el tiempo que estuvo ausente. Pasó casi un año entre exámenes, diagnósticos y pérdidas de documento porque entre un consultorio y otro todo se perdía. Ni con el carné pude lograr la inclusión en colegio y a la final se graduó en otro a distancia, más alejada que nunca de esa sociedad que proclama derechos.

Otra usuaria, (@mavv10204) señaló que su sobrina necesitaba el carné de discapacidad para un tratamiento médico y le negaron tres veces dicha calificación.

Mi sobrina tiene sindrome de turner y necesitabamos el carnet para que el iess le de la hormona de crecimiento para su tratamiento, tres veces nos negaron el dichoso carnet. — ALE😍 (@mavv10204) July 1, 2020



