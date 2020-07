Guayaquil de Gestos, una campaña que busca incentivar a cuidarnos ante el Covid 19

La comunicación es fundamental en los procesos sociales que tenemos como seres humanos, nos es útil desde que nacemos para alimentarnos, crecer, socializar, aprender y después para trabajar.

Entendiendo bajo esa premisa que un canal para hacerlo es el habla, por lo que es necesario emitir sonidos, y ante la realidad de que por efectos de la pandemia no podemos gesticular de manera adecuada por el uso de mascarillas volteamos la mirada a otro tipo de comunicación, muy efectiva, que es usada por las personas con discapacidad auditiva: el lenguaje de señas.

Según la página del Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades (Conadis), en Ecuador hay 63,191 personas con discapacidad auditiva registradas. El 54.49% son hombres y el 45.51% son mujeres (Datos del 2018).

CAMPAÑA GUAYAQUIL DE GESTOS

En homenaje a su esfuerzo diario Metro y el Municipio de Guayaquil emprenden una campaña para hacer uso correcto de este tipo de lenguaje para comunicarnos efectivamente, siguiendo los protocolos de uso de mascarillas y de distanciamiento social, pero diciéndolas con señas.

La campaña que estará vigente en julio busca que nuestros lectores puedan expresar frases como: Mantén la distancia, lava tus manos, evite tocar los ojos, nariz y boca. Además al estornudar o toser cúbrase con el codo, juntos podemos, entre otras.

Por las Fiestas julianas en la urbe porteña cerraremos la campaña el 23 de julio con el mensaje Te amo Guayaquil.

DECIR LAS COSAS SIN PALABRAS

El objetivo es que a través del lenguaje de señas podamos percibir estados de ánimo, si están siendo sinceros o simplemente en repetidas ocasiones nos entendemos sin una palabra. Esto nos da la pauta que no es difícil si lo deseamos comunicarnos con personas que no escuchan y no hablan.