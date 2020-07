Conadis se pronuncia tras denuncias de supuesta entrega irregular de carnés

Tras la denuncia de la Asociación de Personas con Discapacidad del Guayas, el 26 de junio de 2020, por presunta entrega irregular de carnés del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), otras se han "destapado" en redes sociales. Algunos usuarios han mencionado la entrega del documento de esta institución a asambleístas, quienes supuestamente se aprovechan de portarlo para adquirir vehículos de alta gama a menor precio.

Ante ello, el Conadis emitió un pronunciamiento ante esas denuncias que este 1 de julio lideran las tendencias de Twitter en Ecuador. En un comunicado, la institución prácticamente responsabilizó al Ministerio de Salud.

"Desde mayo de 2013 la competencia de calificación, registro y acreditación de las personas con discapacidad lo realiza el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, a través de sus equipos calificadores, especializados dentro de las unidades de salud pública", reza el documento.

Se añade que desde 1996, cuando el país dio inicio a los procesos de calificación y registro de las personas con discapacidad, "la calificación de la discapacidad es una competencia de los profesionales del Ministerio de Salud". Por tanto, el Conadis justifica que solo efectuaba el proceso de carnetización.

"De allí a que el documento acredita la condición de discapacidad sea conocido como 'carnet del Conadis", menciona.

Al finalizar, se indica que desde hace siete años el proceso se transfirió a su "total autoridad sanitaria nacional; por tanto, el Conadis-desde el 2013- no emite carnet de discapacidad".

Reacciones de asambleístas

En medio de la situación, los asambleístas Israel Cruz y Fabricio Villamar se manifestaron alegando que su carné de discapacidad es legal y lo justifican con sus motivos de salud.

"Tengo una discapacidad auditiva? Sí. Quienes me conocen lo saben, no es nueva. Por eso tengo un carnet. Importé un vehículo de USD 23 500 y he pagado los impuestos", dijo Villamar.

De su lado, Cruz mencionó que recibió el documento del Conadis tres años antes de postularse a la Asamblea Nacional.

Por su parte, la asambleísta Elizabeth Cabezas alegó que su esposo, Javier Vaca, tiene esa credencial desde 1989, debido a "una discapacidad producto de un accidente de tránsito desde hace 36 años".

