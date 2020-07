Estados Unidos podría llegar a los 100.000 casos de COVID-19 por día advierte epidemiólogo

Si no se toman medidas, Estados Unidos se arriesga a llegar a 100.000 casos diarios de coronavirus. Cifra muy por encima de los 40.000 actuales, avisó este martes el principal epidemiólogo del Gobierno estadounidense, Anthony Fauci.

"Ahora estamos teniendo unos 40.000 casos o más al día. No me sorprendería que subiéramos a 100.000 al día si esto no cambia. Estoy muy preocupado", manifestó Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias de EE.UU.

Fauci no hizo ninguna estimación sobre el número de muertes, a pesar de las preguntas de la senadora Elizabeth Warren. Pero, sí dijo: "Creo que es importante que le comunique a usted y al resto del pueblo estadounidense que (…) esto puede ponerse muy mal".

EE.UU. va en la «dirección incorrecta»

El epidemiólogo consideró que Estados Unidos va en la "dirección incorrecta" y advirtió de que "no hay garantías" de que vaya a haber una "vacuna efectiva y segura" frente a COVID-19. Urgió a los estadounidenses a llevar mascarillas y evitar las multitudes.

Las advertencias de Fauci se producen justo antes del fin de semana del día festivo del 4 de julio, Día de la Independencia de EE.UU. Tradicionalmente los estadounidenses aprovechan para ir a la playa y se reúnen para hacer barbacoa mientras ven los fuegos artificiales.

Cerrar las playas

Algunas autoridades, como las del condado de Los Ángeles, han ordenado cerrar las playas ante el aumento de casos en esa zona; pero, por ejemplo, Brevard County (Florida) tiene previsto mantenerlas abiertas.

En las últimas semanas, el foco de la pandemia en EE.UU. ha pasado del este a los estados del sur y el oeste. Según la base de datos de The New York Times, en las últimas dos semanas el número de casos ha crecido un 80 %, especialmente en el sur y el oeste.

En algunas ciudades como Houston (Texas) están registrando récords diarios y los hospitales están cerca del colapso.

16 estados dan marcha atrás a la reapertura

Como resultado, al menos 16 de los 50 estados de EE.UU. han tenido que dar marcha atrás en sus planes de reapertura por completo o al menos en los condados con más contagios.

Alabama, donde los casos han aumentado un 25 % en las últimas semanas, fue uno de los últimos estados en tomar medidas: Este martes su gobernadora, la republicana Kay Ivey, anunció que extendería hasta el 31 de julio las medidas de aislamiento, que iban a expirar este viernes.

Sin embargo, la gobernadora no ordenó el cierre de restaurantes, tiendas y cines, algo que sí hizo el lunes por la noche el gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey.

Arizona, donde se han registrado 4.600 nuevos casos en los últimos dos días, es uno de los estados con un mayor repunte junto a Texas, Florida y California.

En concreto, California acumula ya 220.000 infecciones y el número de hospitalizaciones ha subido un 43 % en las últimas dos semanas, por lo que el gobernador de ese estado, el demócrata Gavin Newsom, pidió este lunes a siete condados que cierren sus bares, incluido el que contiene la ciudad de Los Ángeles.

