Cristina Reyes a Romo: "Deje de gastar dinero de los ecuatorianos en troles para defenderla"

La asambleísta Cristina Reyes (PSC) vuelve a criticar la gestión de la ministra María Paula Romo, es ta vez le pide que "deje de gastar dinero de los ecuatorianos en troles para defenderla".

Además, Reyes señala que Romo ha contratado a un trol center (persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en líne), con el fin de afectar su imagen, debido -según Reyes- a las denuncias que ha hecho contra el Gobierno.

En los últimos días Reyes ha recibido críticas por redes sociales porque aparece en una fotografía, con la esposa del líder de la banda de los Choneros, Jorge Luis Zambrano 'Rasquiña'.

Y usuarios de redes sociales, a los que Reyes acusa de troles contratados por Romo, la señalan de tener vínculos con Zambrano.

La legisladora del PSC, a quien también usuarios de las redes sociales la promocionan como la candidata a la Presidencia de la República por el PSC para las Elecciones 2021, arremetió contra Romo, y publicó un video en Twitter donde también sale una foto de la esposa de 'Rasquiña' pero esta vez junto al presidente Lenín Moreno.

"Todo el Ecuador sabe quien es usted señora Romo, no se ponga nerviosa que no soy candidata, pero más vale un minuto de política sincera y hosnesta a la de usted, entregada a la falacia y a la mentira", dijo Reyes.

Y, concluyó el video agregando:

"Si por una foto usted y sus toles se encargan de juzgarme me imagino que el presidente Moreno tendrá mucho que explicar. Sepa usted señora Romop que ser honesta y buena no es señal de ser idiota, ser honesta es una virtud que muchos idiotas no conocen".