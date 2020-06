Otto Sonnenholzner: “Es imposible mantener un aislamiento total por más tiempo”

Ecuador sumó este 29 de junio un total de 55.665 casos de coronavirus, pero el retorno a una nueva normalidad ya se viene ajustando hace semanas con la implementación del semáforo de restricciones. Precisamente, el vicepresidente del Ecuador Otto Sonnenholzner, señaló vía Twitter, que mantener un aislamiento total por más tiempo es imposible.

“Es imposible mantener un aislamiento total por más tiempo. El virus no se va a ir y debemos aprender a convivir con él, desacelerando su propagación con higiene, disciplina, respeto a las normas vigentes y uso de mascarilla. No habrá medida que resulte si no seguimos ese camino”, tuiteó el Vicepresidente.

Las declaraciones del miembro del gabinete de Estado complementan lo anunciado por María Paula Romo la semana pasada. La Ministra de Gobierno aclaró que ningún cantón retornará a rojo y aclaró que desde el 01 de julio se reabrirán las playas con protocolos de seguridad.

Precisamente este 29 de junio se cumplieron cuatro meses desde las cuales las autoridades confirmaron el primer caso en el país. Hasta la fecha se han ejecutado 145.916 pruebas, de las cuales 77.752 han sido descartadas.

Por su parte, Romo agregó este lunes que este 30 de junio serán ya seis meses desde que la OMS recibiera los primeros informes sobre un grupo de casos con neumonía de origen desconocido en China.

“Hace seis meses, ninguno de nosotros hubiera imaginado cómo nuestro mundo, y nuestras vidas, se verían trastocados”, publicó la Ministra.

Se prevé que desde julio rijan nuevas medidas para los semáforos de restricciones (rojo, amarillo y verde). Tras la última reunión, entre Yunda, Romo y Zevallos, se esperan excepciones para la capital, el segundo cantón con más contagios del Ecuador.

Señalar que en el país ya se ha implementado, en varias zonas, la aplicación “Distancia 2”. Con ella se busca identificar los puntos críticos por aglomeraciones a escala nacional. Esta herramienta funcionará a través del ECU 911.

