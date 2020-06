Detectan en China una nueva cepa de gripe con riesgo de 'potencial pandemia'

Científicos de China han encontrado una nueva cepa de gripe que está en los cerdos y tiene el potencial de convertirse en una pandemia. Esta nueva cepa ha surgido recientemente en estos animales, y descubrieron que podría infectar a los seres humanos.

La cepa corresponde al nombre de G4 EA H1N1 y los expertos han recomendado realizar monitorización constante para prevenir contagios y que se de un brote masivo, tal como pasó con el COVID-19, dice el portal Science.

El profesor de la Universidad de Nottingham (Reino Unido), Kin-Chow Chang, en una entrevista para la BBC mencionó que "ahora mismo estamos distraídos con el coronavirus y con razón, pero no debemos perder de vista nuevos virus potencialmente peligrosos. No debemos ignorarlo". Ante eso, los expertos recomendaron que se implementen medidas para controlar el virus en los cerdos y vigilar de cerca a los mismos.

Parecido a la gripe porcina del 2009

Los científicos dijeron que este virus "tiene todas las características distintivas" de adaptarse a los seres humanos, y estos podrían tener muy poca inmunidad ante este nuevo agente. Esta nueva cepa de gripe podría ser similar a la porcina del 2009, aunque con algunos cambios y se multiplicaría en las células que recubren las vías respiratorias en los humanos, tal y como se ha observado en las infecciones que han sufrido algunas personas que trabajan en mataderos del país asiático.

Si bien, la vacuna de esta no surtiría efecto para este nuevo virus que para el grupo de científicos recuerda, que hay "un constante riesgo de aparición de patógenos".

Por su parte, Edward Holmes, de la Universidad de Sydney, solicitó: "Esta situación necesita ser monitoreada muy de cerca". Otros científicos consideran que el riesgo del virus no es inminente. La bióloga evolutiva Martha Nelson asegura en la revista Science: "Los virus no tienen interés en saber si estamos viviendo otra pandemia o no".

