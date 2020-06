Paúl Granda rechaza que se haya reunido con Daniel Salcedo

Luego de las revelaciones del portal digital Periodismo de Investigación, donde se reveló una supuesta vinculación de funcionarios con la red de corrupción de los hospitales del IESS, el exdirector del mismo, Paúl Granda rechazó que se haya reunido con Daniel Salcedo.

La Fiscalía allanó las suites de Daniel Salcedo y de Luis Jairala, exgerente del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), en las torres Colón 1 y 2, al norte de Guayaquil. En este lugar, supuestamente habría ingresado por dos ocasiones Paúl Granda, cuando era director del IESS, así lo publica el portal de investigación que revela el cuaderno de registro del edificio.

En los allanamientos se decomisaron cajas fuertes, discos duros, un celular y un automóvil de alta gama.

A Daniel Salcedo y Luis Jairala se los investiga por formar presuntamente una red de corrupción en que operaba en el interior de los hospitales del IESS, el epicentro sería el hospital Teodoro Maldonado Carbo.

De acuerdo a la publicación del portal digital Periodismo de Investigación, en una de esas oficinas, se reunían con grandes empresarios, administradores de hospitales, intermediarios, políticos y con colaboradores del Gobierno.

Paúl Granda en su cuenta de Twitter, rechazó que haya conocido a Daniel Salcedo, y que se haya reunido con él en el lugar que menciona la nota. "No conozco, ni he tenido relación alguna con el señor D. Salcedo, como se dice. Jamás he participado de una reunión con él. En Guayaquil, me he reunido con los actores políticos, autoridades, líderes gremiales, sin exclusión", agrega.

No conozco, ni he tenido relación alguna con el señor D. Salcedo, como se dice. Jamás he participado de una reunión con él. En Guayaquil, me he reunido con los actores políticos, autoridades, líderes gremiales, sin exclusión. — Paúl Granda (@PaulGranda) June 26, 2020

