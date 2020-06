‘I’ll Be Gone in the Dark’ se sumerge en mucho más que la caza de un asesino

El verdadero crimen es algo que a muchos les fascina.

La idea de que hay gente entre nosotros que se aprovecha del dolor y la desgracia de los demás no es exactamente una noción nueva, pero es una que puede desencadenar una obsesión. Para Michelle McNamera, ese sentimiento vino del asesino de Golden State. La escritora que estaba casada con el comediante Patton Oswalt trabajaba en un libro de investigación sobre el hombre misterioso que había violado a 50 personas y asesinado a 12 en California, EE.UU. durante décadas sin ser capturado.

Mientras trabajaba en su libro "I'll Be Gone in the Dark", McNamera comenzó a profundizar en mucho más que el crimen, para ella se convirtió en algo más personal y sacó a relucir sus propios traumas. Antes de terminar el libro, McNamera falleció mientras dormía a causa de una sobredosis accidental de medicamentos recetados, pero la búsqueda del Asesino de Golden State no se detuvo ahí. Con la ayuda del escritor de crímenes Paul Haynes y el periodista de investigación Billy Jensen, Oswalt pudo ayudar a terminar el libro y fue publicado póstumamente casi dos años después de la muerte de McNamera. Dos meses después, el asesino del Asesino de Golden State fue puesto bajo custodia después de más de 40 años de aludir a su captura.

Es exactamente este viaje salvaje el que es el foco de la serie documental de HBO en seis partes, "I'll Be Gone in the Dark". La serie no sólo profundiza en el caso, sino que también explora la fascinación que los humanos tienen con el comportamiento oscuro y cómo procesamos nuestros propios traumas, además de arrojar una luz sobre las víctimas y sobrevivientes del propio Asesino de Golden State.

La directora Liz Garbus se sentó con Metro para discutir más sobre lo que se hizo para hacer "I'll Be Gone in the Dark" de HBO.

P: Cuando HBO se acercó a ti por primera vez para esta serie, ¿qué fue lo que realmente te enganchó y te hizo querer firmar con este proyecto?

– Mucho, que era un hombre responsable de 50 violaciones y 12 asesinatos… es un número alucinante y no estaba en mi radar. No estaba al tanto de esta historia en absoluto, así que leí el libro de Michelle un poco antes de que saliera y se publicara. El enfoque que Michelle usó en el libro me pareció muy inspirador. Estaba centrado en la víctima y en el sobreviviente, y siempre puso en primer plano sus historias y se resistió a fetichizar al asesino desconocido. También era una historia de nuestra propia obsesión en estos casos con Michelle como nuestro avatar, así que todas esas cosas me hicieron sentir como si fuera realmente rico y de múltiples capas.

P: Cuando ves estos documentales sobre el crimen, muchos de ellos están hiper enfocados en el crimen y el asesino en sí mismo. Con 'I'll Be Gone in the Dark', profundizas en Michelle y su historia. ¿Por qué era importante mostrar eso?

– Creo que habla de muchos de nuestros intereses en este tipo de casos. Como sociedad siempre estamos fascinados por estas versiones extremas y malignas del comportamiento humano, y la voz de Michelle y su reflejo era como un avatar para el resto de nosotros. Sentí que había mucho que aprender allí también a través de los sobrevivientes y sus historias. Para mí, fue una historia muy rica y creo que sacó a relucir otros temas con los que realmente me relacioné como madre trabajadora y mujer trabajadora tratando de equilibrar las demandas de la vida, la crianza de los hijos, ser esposa, ser artista y todas sus aspiraciones de ser escritora. Encontré todas esas cosas realmente relacionadas.

P: ¿Por qué elegir a la actriz Amy Ryan para transmitir las palabras de Michelle para esta serie?

– Trabajé con Amy Ryan en ‘Lost Girls’ y es una actriz fenomenal. Aporta una especie de precisión y profundidad a sus papeles y pensé que sería perfecta para dar vida a la voz de Michelle donde no teníamos las grabaciones de archivo originales.

P: Con esta película que cubre todo este intenso y oscuro tema, ¿cómo es capaz de soportar todo esto?

– Creo que teniendo el apoyo de un equipo. Creo que una de las cosas que fue difícil para Michelle, y hablamos de ello en la propia serie, fue conseguir todos estos materiales y todas estas fotos de la escena del crimen. Estaba sola por la noche mirando y tratando de ver qué se perdió en esa foto de la escena del crimen, o qué podía sacar para ayudar a encontrar a quien lo hizo para ayudar a resolver el caso? Para mí, tenía un equipo y gente trabajando conmigo y podíamos hablar de estas cosas juntos y tú puedes procesarlas, así que puedes compartir tus sentimientos y tomarte un descanso cuando lo necesites. Así que, creo que para eso, mi sistema de apoyo es realmente importante.

La directora Liz Garbus

P: Todo en esta película es impactante, pero lo que me impresionó fue la cantidad de víctimas que están siendo culpadas – ¿hubo algo en la película que también le haya impactado en el mismo grado?

– Es chocante que esta persona pueda aprovecharse de tantas de estas personas y hacerlo durante tanto tiempo sin ser atrapado, pero [también] creo que es difícil en estos tiempos recordar que todavía tenemos algunos problemas con la forma en que tratamos la agresión sexual como un delito. Obviamente, algunas personas no se presentan porque sienten que no tendrán una oportunidad justa, pero en los años 70, por supuesto, era mucho peor. Lo que se ve tanto en la policía hablando con las víctimas sobre "Oh sí, ya veo que eligió a la guapa", o en los padres diciendo a los adolescentes que han sido violados "No vamos a hablar de esto", ese tipo de actitudes y lo que estas supervivientes han tenido que pasar y [luego] como que sobresalen en el otro extremo donde están hoy en día es realmente impresionante. Siento una gran admiración por ellas.

P: ¿Cómo fue trabajar con Patton Oswalt en todo esto? Tuviste que trabajar con él de cerca en algo que estoy seguro que fue un momento muy emotivo de su vida.

– Patton fue asombroso, hizo algo muy similar [conmigo] a [lo que hizo] terminando el libro cuando encontró a Paul Haynes y Billy Jensen y dijo que quería terminarlo para Michelle. Les dio todo, y lo hicieron muy bien. De manera similar aquí, él renunció a todo – todos sus videos, todas sus notas, todo para que nosotros podamos minar y ser capaces de hacernos sentir como si realmente estuviéramos en el viaje con Michelle. Su confianza fue extraordinaria, y también dijo que estoy aquí como un recurso, pero esto es lo que haces. No hubo ningún tipo de interferencia o intento de controlar el proceso de ninguna otra forma que no fuera la de ser un apoyo y una ayuda.

P: Ya que pasó tanto tiempo investigando estos casos, ¿cómo fue para usted cuando se supo que Joseph DeAngelo estaba siendo detenido?

– Para mí, fue definitivamente un golpe en la montaña rusa de este proyecto, fue nuestro primer día de rodaje. Pensé que tal vez este tipo se encontraría mientras estamos en producción, pero en realidad había aludido a la gente durante tantos años y francamente se había detenido. Michelle, Billy Jensen, Paul y todos estos tipos pensaron que estaba vivo, y en mi mente pensé ¿cómo podría estar vivo? Pero tenían razón. Así que me sentí feliz por los sobrevivientes. No los conocía todavía, pero pensé wow, esto va a ser monumental para ellos y también fue agridulce para Patton, Billy y Paul sólo de escuchar esto y lo mucho que habría significado para Michelle. Fue emocionante porque se hacía justicia, pero también muy doloroso porque era algo que ella habría apreciado mucho.

P: ¿Hay algo que esperas que el público se lleve después de ver la serie?

– Esta no es sólo una historia sobre cosas que le sucedieron a otras personas, también es muy personal y se trata de cómo se procesa el trauma. Todos tenemos nuestras propias luchas, con suerte, aunque muchos de nosotros no hemos pasado por la tortura que Jospeh DeAngelo infligió a los sobrevivientes, muy pocas personas han tenido ese tipo de trauma. Pero creo que lo que se aprende de ellos y también de las cosas por las que Michelle pasó con sus propios traumas es lo importante que es desenterrar esos demonios y sacarlos a la luz. Cuando haces eso puedes seguir con tu vida. Así que creo que hay algo ahí para todos sobre los momentos más oscuros de la vida y cómo seguir adelante con ellos.

"I'll Be Gone in the Dark" se estrenó el 26 de junio en HBO.