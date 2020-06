Falleció la exviceprefecta de Pichincha, ‬Marcela Costales

El Gobierno de Pichincha expresó sus sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de la Dra. Marcela Costales Peñaherrera, exviceprefecta de Pichincha. ‬Según información preliminar, fue víctima de un tumor.

Costales ocupó el cargo en los períodos de 2009-2014 y 2014-2019.

En redes sociales varios personajes se han pronunciado antes esta irreparable pérdida.

Nunca me dijiste No Marcela Costales siempre me dijiste si, acudiste a todas mis causas sociales, absolutamente a todas, dónde estés allá con las estrellas, descansa en paz

Me quedo con tu legado y aprendizaje #Quito #Pichincha pic.twitter.com/9J8rvYg1T6

— 💜𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗩𝗲𝗿𝗮💚 (@pequeandrea) June 26, 2020