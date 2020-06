Romo: "en julio se empezarán a abrir las playas del país con un proyecto piloto"

La Ministra de Gobierno y presidenta del COE Nacional, María Paula Romo, anunció este jueves que en julio se emitirán nuevas medidas dentro la emergencia sanitaria por el COVID-19, porque "no es posible quedarse todo el tiempo en confinamiento".

Entre esas medidas está la aplicación de la herramienta 'Distancia 2' y la reactivación del sector turístico, por lo que en julio se empezarán a abrir las playas del país con un proyecto piloto.

Durante el lanzamiento de dicha plataforma, que permite alertar las zonas de contagio donde las personas no acatan el distanciamiento, Romo detalló que el proyecto de apertura de playas contará con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del ECU 911, la plataforma de inteligencia artificial (IA) y Megafonía IP, para solicitar cumplir esta norma y evitar contagios en esta ‘nueva normalidad’.

"Vamos a abrir las playas y si identificamos que no se respeta el distanciamiento, habrá una primera alerta. Si no se corrige y no se respeta la distancia, podemos pedir una evacuación de esos lugares", explicó la Ministra en su alocución.

La funcionaria adelantó también que, en julio cambiarán las reglas de cada color del semáforo epidemiológico. "Esperamos reactivar todas las actividades en los próximos dos o tres meses", dijo. Al mismo tiempo descartó que algún cantón vuelva al color rojo porque "no buscamos un retroceso".

Estas nuevas medidas serán anunciadas antes del primero de julio, entre las que también se prevé reactivar por completo el transporte interprovincial y que se retome la circulación de vehículos particulares los domingos.

Más temprano, el presidente Lenín Moreno destacó en su cuenta de Twitter que el turismo ha sido una de las industrias más golpeadas. "En marzo y abril perdió $580 millones. He dispuesto a la ministra, Rosi Prado, que active una campaña de turismo interno. Este consumo será deducible del impuesto a la renta", escribió.

Plataforma 'Distancia 2'

Con dicha plataforma, se aprovecha la infraestructura de videovigilancia disponible en el país y la combina con inteligencia artificial para mitigar el riesgo de contagio en sitios donde se registren aglomeraciones de ciudadanos.

El software usa imágenes de las cámaras para medir el distanciamiento, si se detectan concentraciones, se genera una ficha y se remite a las instituciones de control.

"Quito y Rumiñahui serán los primeros cantones donde se ejecutarán los controles con la herramienta 'Distancia 2'. Luego, se continuará con esta medida preventiva en otras provincias, como Loja", mencionó Romo.

El sistema funciona en pantallas: en una se ve a las personas en los espacios públicos y, con base en patrones analíticos, se determina si cumplen o no la medida y en otro monitor se muestran estadísticas.

La licencia de 'Distancia 2' ha sido entregada al Ecuador de manera gratuita, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). "Entrará en funcionamiento a través del sistema de videovigilancia del ECU 911, que posee 5.800 cámaras", mencionó.

También mencionó que con el BID se está trabajando en una iniciativa público-privada para una aplicación de contact tracing. "Es compartir información entre los contactos y tener una alerta temprana para evitar contagios".

La información de las cámaras y de 'Distancia 2' se entregará a las autoridades para que tomen las decisiones sobre las medidas preventivas, horarios de toque de queda, restricciones del flujo vehicular y cambios en el color del semáforo en cada jurisdicción, de acuerdo con el comportamiento ciudadano y el análisis de cifras vinculadas con la crisis sanitaria.

Información confidencial

En una nueva etapa, la plataforma se conectará con el Sistema de Alerta Temprana (SAT) en todo el perfil costanero y el transporte público. La información registrada tiene un carácter anónimo y confidencial, es decir respeta la privacidad de los ciudadanos, de acuerdo con el ECU 911.

Por su lado, Juan Zapata, Director General del ECU 911, señaló que durante la crisis, se han recibido 36.541 reportes de concentraciones en Quito, Guayaquil, Cuenca, Esmeraldas y Santo Domingo.

Lea en otros temas: