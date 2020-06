Rafael Correa: "Si me dejan, seré candidato a la Vicepresidencia"

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció este jueves que pretenden impedirle participar en las elecciones del próximo año, al intentar proscribir la lista de su movimiento político Fuerza Compromiso Social.

En una rueda de prensa virtual desde Bélgica, donde vive tras dejar el poder en 2017, Correa señaló que desde la Contraloría General del Estado pretenden afectar a varios grupos políticos, entre ellos el suyo, que en las elecciones locales del año pasado logró buenos resultados en algunas circunscripciones.

En 2019, la Contraloría recomendó al Consejo Nacional Electoral (CNE) vigilar la situación legal del movimiento político de Correa porque presuntamente no cumplía con el requisito de tener las firmas del 1,5 % del padrón electoral, y la semana pasada pidió su eliminación.

Tras rechazar esa petición, Correa agregó hoy que el exprefecto de la provincia del Azuay, Paúl Carrasco, ha denunciado "que fue llamado por el consejero (del CNE) Luis Verdesoto para pedirle que apoye el retraso de las elecciones para dar tiempo al sistema judicial a que saque la sentencia definitiva" contra el exgobernante, lo que le impediría participar en las elecciones.

La audiencia de apelación del caso "Sobornos 2012-2016", en la que hay una sentencia de primera instancia, se pospuso el miércoles sin una fecha aún definida.

"Le están robando la democracia al pueblo ecuatoriano, como hicieron con Lula", en Brasil, dijo el exjefe de Estado (2007-2017) al apuntar que por impedirle participar en las elecciones supuestamente "no les ha importado acusar a gente inocente".

Pidió "reaccionar" a la ciudadanía ante el "escándalo" y reiteró que sus opositores intentan impedir que sus aliados participen en las elecciones, lo que atribuyó a una persecución política.

¿Candidato a la vicepresidencia?

Para Correa, América latina vive "tiempos oscuros, tiempos de retroceso incluso civilizatorio" donde no rigen los valores y el Estado de Derecho sino el supuestamente se usa el poder para atacar a adversarios.

Pidió que en Ecuador se juegue limpio y que no se atente contra la democracia.

El exgobernante, que por ley no puede postular a la Presidencia en las próximas elecciones, no descarta participar en los comicios para cargos menores.

"Si me dejan, seré candidato a la Vicepresidencia", dijo tajante Correa al subrayar que si su presencia "ayuda a una victoria electoral" debe estar ahí por la Patria, por sus compañeros "perseguidos" y por la tranquilidad de sus familias.

Correa, quien afronta 31 juicios penales en su país, asegura que han vivido tres años de "persecución brutal" por odio, pero que ahora presuntamente los persiguen también "por pánico".

"Saben que si nosotros ganamos las elecciones no tendrán dónde esconderse", no por venganza sino por justicia pues, entre otros, "tendrán que responder (por) la negligencia criminal" al momento de afrontar la pandemia del coronavirus, así como el pago de la deuda externa y no el salario de los maestros en plena crisis.

En su opinión, Ecuador es el "peor país que ha manejado la pandemia" del COVID-19, que ha contagiado a 53.156 personas y ha provocado la muerte de 4.343, según las cifras oficiales, que dan cuenta también de otros 2.965 decesos probables por ese mal.

EFE

