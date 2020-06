Carlos Luis Morales escribió una carta dedicada a su esposa días antes de fallecer

La hija menor del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y Sandra Arcos, Micaela Morales, publicó una carta que la autoridad dejó a su esposa ocho días antes de fallecer por un infarto. "Les deseo un amor así, hasta el último aliento", escribió en su cuenta de Twitter.

La carta fue escrita a mano por Morales, el pasado 14 de junio del 2o2o, ocho días antes de su inesperada muerte. En la misma, resalta el amor que siente por su esposa, quién está desaparecida porque es investigada por supuestos actos de corrupción en la Prefectura del Guayas.

En el escrito Carlos Luis Morales asegura que él ni Sandra Arcos "robaron a nadie" y que se trataría de una persecución política. "Si me tienen que sacar, me sacarán muerto, como cuando estaba en una cancha", dice un fragmento de la carta.

La hija menor de la pareja ha compartido ciertos momentos con su padres en su cuenta de Twitter donde recuerda a 'Pestañita'en algunas reuniones familiares. "Por ustedes vivo, mato y muero. Si no lo entienden, no opinen. El tiempo de Dios es perfecto y la verdad saldrá a la luz aunque sea ya tarde. Fuimos inmensamente felices con usted papito bello. Amen en vida", publicó en otro tuit.

Esta es la carta:

"¡Sandra amor mío! los días son tan largos, las tardes interminables, y las noches no duermo, esta casa solo me recuerda a ti. No hay un lugar de ella que no la haya disfrutado contigo. Hoy domingo 14 no me aguanté más y necesitaba escribirte (te extraño). No te imaginas cuanto. Mis lágrimas han inundado nuestra cama, mis gemidos en la noche son para pedirle a Dios que esto pase rápido, veo las fotos, huelo tu ropa, pero… no existe consuelo alguno. Estoy leyendo la Biblia, salmos que calman pero trato de pedir mucha paz y sabiduría para tomar las mejores decisiones. Estoy luchando, seguiré luchando de pie, con mi cabeza bien alzada, porque yo y tú no le hemos robado jamás nada a nadie, y eso lo sabe Dios, que él mira los corazones de las personas y las acciones. Sé que desde mañana comienza una lucha que no sé cómo terminará, solo le pido a Dios que me ilumine, y estoy bien tomado de la mano de él para que guíe mis pasos. Es un enemigo fuerte, no será fácil, pero esto es peleando, si me tienen que sacar, me sacarán muerto, como cuando estaba en una cancha, la voy a pelear y tengo fe en Dios que nos va a ayudar".

