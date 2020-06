Quito: El 45% de habitantes ya se contagió de COVID-19 dice el ministro de Salud

En Quito, el 45% de la población ya se habría contagiado de COVID-19. Es decir, casi la mitad de los habitantes, así lo estimó el Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Señaló que la capital se hizo, en la semana del 24 de mayo, una evaluación de cuál era el porcentaje de personas que han generado anticuerpos al coronavirus y esta era del 33 %, es decir, que ya se contagió.

“Calculo que eso debe estar alrededor del 45 %, más o menos. Yo diría la mitad de la población de Quito ya se contagió y desarrolló inmunidad. Es una proyección que yo tengo”, señaló Zevallos ayer durante una entrevista.

La proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) estima que en Quito habría más de 2 700 000 habitantes. El 45 % equivaldría a más de 1 200 000 habitantes.

Proyección de contagio es baja

El ministro Zevallos señaló además que entre el 27 de marzo y el 2 de abril, una persona contagiada en Pichincha podía transmitir a 2,74 personas más. Entre el 29 de mayo al 4 de junio era de 1.2. Al domingo pasado estaba debajo de uno. “La proyección de contagio que está este momento es baja”, agregó.

Explicó que la demanda de camas de cuidados intensivos (UCI) y de hospitalización en Quito es el resultado de lo que sucedió hace un mes cuando se anunció el semáforo amarillo, también estuvieron eventos como Día de la Madre y la jornada de protestas en el centro de la ciudad.

De acuerdo al informe de cifras oficiales de COVID-19, en Quito, los casos confirmados son 5646 y 424 fallecidos.

Según un estudio de las universidades Tecnológica Equinoccial (UTE), de Madrid, y de Loja. se pronostica que habrá un rebrote para la primera semana de julio. Para Daniel Simancas, profesor de la UTE, podría haber un aumento de casos entre el 30 % y 50 %.

“Son conjeturas. Son modelos que tienen un grado de error, no quiero descalificar (…) que va a ser mayor, que se tuvo anteriormente, no creo (…) basado, sobre todo, en variables que son muy importantes para nosotros como, por ejemplo, la tendencia de las llamadas al 171, la atención que se ha dado en emergencias, las entradas a la aplicación SaludEc, y el número de fallecimientos (…) la situación está bajo control. No hay desborde. El sistema de salud pública no ha colapsado”, indicó Zevallos, quien ha afirmado que entre el 26 y el 30 de abril, el mayor número de contagios por coronavirus ya sucedió.

Por su parte, el ECU911 comparó emergencias por libadores. El Director, Juan Zapata, manifestó que aumentó en un 57 % en semáforo amarillo.

