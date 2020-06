NOAA emite alerta de tsunami en costas de México, Guatemala, Salvador y Honduras

Un fuerte sismo se sintió en varias localidades de México. La información preliminar habla de un sismo magnitud 7.5, con epicentro al sureste de Crucecita, Oaxaca. Tuvo 12 km de profundidad, según el Servicio Sismológico Nacional de México.

Se prevé la posibilidad de olas de Tsunami en las costas de México, Guatemala, Salvador y Honduras. Así lo emitió la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA). El portal Sky Alert también mencionó que es posibles olas entre 1 y 3 metros de altura. Por precaución se recomienda alejarse de las costas de Oaxaca y Chiapas.

Pacific Tsunami Warning Center preliminary analysis: Hazardous tsunami waves are possible along the coasts of Mexico, Guatemala, El Salvador and Honduras.

— Breaking News (@BreakingNews) June 23, 2020