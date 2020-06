Abogado de Carlos Luis Morales dio detalles sobre la ubicación de su esposa

El abogado del fallecido prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, manifestó algunos detalles del paradero de la esposa, Sandra Arcos, quien es investigada por presuntos casos de corrupción en la Prefectura.

Carlos Sánchez, defensa de Morales, dijo a los medios de comunicación que ella no habría salido del país junto a sus hijos. Además señaló que a ella no le permiten estar junto a su esposo. "Falsamente han dicho que ella ha huido del país, no es cierto, obviamente está escondida de esta justicia, porque así no se puede frentear un proceso legal", añadió.

El hijo de Morales, Luis Morales, señaló en el hospital ayer, que si ve a los hijos de Arcos "los mata". "Si los veo, los mato, que ni vengan", dijo cuando se le consultó sobre si la actual esposa conoce del fallecimiento del prefecto del Guayas.

Según las declaraciones de Sánchez, la investigación en contra de Morales se trataba de una "implacable persecución" política que culminó con la vida del periodista y exdeportista.

El pasado 4 de junio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, informó que "era probable que los familiares del prefecto del Guayas hayan abandonado el país", quienes son investigados por el supuesto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura, durante la emergencia sanitaria por Covid_19, habrían huído del país.

Salazar cuestionó que hayan dejado libre a Carlos Luis y que solo tenga medidas sustitutivas como la de presentarse cada lunes en la Corte, prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico.

Fiscalía investiga estos contratos adjudicados con la Prefectura:

-Adquisición de equipos y químicos para fumigar por $499 mil.

-Compra de equipos de protección para colaboradores de la Prefectura por $143 mil.

-Compra de mascarillas y pruebas rápidas de Covid-19 por $585 mil.

-Procesamiento de datos de pruebas de covid-19 por $79 mil.

-Todo esto suma $1 millón 306 mil.

Te puede interesar:

VIDEO EN TENDENCIA: