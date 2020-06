Guayaquil: Joven recibió gel antibacterial con escopolamina

Una joven guayaquileña ha denunciado que hace pocos días recibió gel antibacterial con escopolamina al ingreso de una parada de transporte público, en Guayaquil.

"Una señora me dijo: ¿desea gel? Lo recibí, me froté las manos y me comencé a sentir mareada. De pronto un hombre se le acercó y empezó a discutir con ella. Él le decía: ¿dónde está el anilllo? Yo estaba muy mareada y me sentía como flotando. Entonces la señora me pidió que la acompañe a buscar el anillo, y yo caminé con ella varias cuadras. No me acuerdo más, solo que me dejaron abandonada en una calle. Y se me llevaron el celular".

Así relata el acontecimiento que vivió la joven, mayor de edad, que pidió a las autoridades no revelar su nombre por temor.

Su esposo pide también a las autoridades que investiguen este caso. Dice que su esposa está viva de milagro.

"Seguro que eso es una red de delincuentes que está operando así. Y se aprovechan de la emergencia para delinquir, me pudieron haber matado a mi esposa", lamenta.

Sobr este caso, Francisco Habze, encargado del Sistema de Seguridad de la Metrovía, comentó que tras revisar las cámaras por varias ocasiones se pudo apreciar en el video que "la chica llega, se desinfecta las manos, cruza el torniquete y se ve que hay una persona que la estaba siguiendo. Tenemos sospecha que puede ser la implicada en este caso".

La Policía, además, ha alertado a la ciudadanía de estar atenta a hechos como este. Se está investigando para confirmar si se trataría de un nuevo modus operandi de la delincuencia.