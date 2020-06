Fiscalía investigará la muerte de Carlos Luis Morales

La Fiscalía General del Estado informó este 22 de junio que inició una investigación por el fallecimiento del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, ocurrida en horas de la mañana en una clínica en Samborondón.

Al lugar llegaron agentes de Criminalística y Policía Nacional donde recogieron varios indicios y versiones de familiares y médicos en el lugar.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc inició una investigación por el fallecimiento del prefecto del #Guayas, Carlos Luis M. B., ocurrida hoy en una clínica en #Samborondón. Criminalística y Policía Judicial recogieron indicios y versiones de familiares y médicos en el lugar. pic.twitter.com/1OZjUlXayC — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 22, 2020

El comandante de la Policía de la Zona 8, Víctor Aráus, dijo a los medios de comunicación presentes que la autoridad del Guayas llegó "sin signos vitales" a la casa de salud. Esto, pues los familiares del prefecto dijeron que no pudieron reanimarlo con aparatos electrónicos porque no había una autorización para retirarle el grillete que se le fue colocado por la investigación por tráfico de influencias.

Ante eso, Aráus dijo que la Policía "no tiene el dispositivo para retirar el grillete electrónico y eso se hace a través de un protocolo con la autoridad competente con competencia del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)", dijo Aráuz, quien basó su afirmación al reporte médico.

Los familiares de Carlos Luis Morales aseguran que "estuvo una hora luchando por su vida, en la cual no pudieron realizarle un electroshock porque el grillete no pudieron sacárselo. Por esa razón mi papá falleció, por ese grillete que no le dieron permiso de sacárselo", dijo la hija del prefecto.

Y aseguró "él falleció porque no le dieron permiso de sacarse el grillete. Él estaba mal desde ayer (21 junio), con ataque de ansiedad".

Te puede interesar:

VIDEO EN TENDENCIA: