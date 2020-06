"Mi papá estaba con ataque de ansiedad", hija de Carlos Luis Morales

Para la familia del prefecto Carlos Luis Morales (+) la causa de su fallecimiento se debe a que no pudo realizarse un electroshock la mañana del 22 de junio, porque el grillete electrónico que llevaba en su tobillo no fue retirado.

En uno de los videos publicados en Twitter por la muerte de Carlos Luis Morales, una de las hijas del Prefecto dice:

"Mi papá estuvo una hora luchando por su vida, en la cual no pudieron realizarle un electroshock porque el grillete no pudieron sacárselo. Por esa razón mi papá falleció, por ese grillete que no le dieron permiso de sacárselo".